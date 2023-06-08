صحيفة أمريكية تفجّر مُفاجأة حول الهجوم الأوكراني المُضاد

بدأ الهجوم المُضاد للجيش الأوكراني الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية، إذ يفتح مرحلة جديدة في الحرب، وذلك حسبما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة، مساء اليوم الخميس، عن 4 مصادر عسكرية أوكرانية، قولهم إن قوات كييف كثفت هجماتها على خط المواجهة جنوب شرقي البلاد، إيذانا ببدء الهجوم المُضاد.

وذكرت أن العسكريين الأربعة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بمناقشة التطورات في ساحة المعركة علنًا.

واعتبرت "واشنطن بوست" أن بدء الهجوم المُضاد يفتح مرحلة جديدة في الحرب المستعرة مُنذ فبراير 2022، تهدف إلى استعادة أوكرانيا للمناطق التي استولت عليها روسيا، والاحتفاظ بالدعم الغربي المادي والعسكري.

يتعارض تقرير الصحيفة مع تصريحات أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، الذي قال الأربعاء إن بلاده لم تشن بعد هجومًا مُضادًا، مُوضحًا أن بداية الهجوم ستكون "واضحة للجميع عندما تحدث".

نفى دانيلوف تصريحات مسؤولين روس، قالوا إن الهجوم المُضاد بدأ بالفعل.

قال المسؤول الأمني في مقابلة مع "رويترز": "كل هذا ليس صحيحًا. عندما يبدأ هذا الأمر فجيشنا هو الذي سيُقرره. حين نبدأ الهجوم المُضاد سيعرف الجميع ذلك وسوف يرونه".

التقدم الأوكراني في بعض مناطق خطوط الجبهة:

أضاف أن المسؤولين الروس جانبهم الصواب عندما اعتقدوا أن التقدم الأوكراني في بعض مناطق خطوط الجبهة هو بداية العملية الأكبر.

من ناحية أخرى، قال إيغور جوفكفا، نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ليس لديها الأسلحة اللازمة لشن هجوم مُضاد.

وقال جوفكفا في مقابلة مع صحيفة The Times: "إذا كنت تُريد شن هجوم مُضاد ناجح، فأنت بحاجة إلى كل ما لديك وتحت تصرفك، بما في ذلك المدفعية والعربات المدرعة والدبابات، لذلك ربما لا يكون لدينا ما يكفي منها".

وفقًا له، زار زيلينسكي العديد من البلدان خلال الشهر الماضي، بسبب الحاجة إلى الحصول على المزيد من الأسلحة. وأشار جوفكفا إلى أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة الروسية تستنزف مخزون صواريخ الدفاع الجوي ومنها أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مُؤكدًا أن كييف تفتقر أيضًا إلى قذائف لأنظمة الدفاع الجوي هذه.

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الغربية، لكن البلاد لا تستطيع انتظارها "لشهور". في الوقت نفسه، أشار إلى أن كييف الآن جاهزة للهجوم المُضاد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مرات عدة عن نيتها شن هجوم مضاد. وفي 15 أبريل، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، أن الهجوم سيحدث في المستقبل القريب. وكما أشار السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، فإن موسكو تُراقب بعناية أي بيانات حول هذا الموضوع وتأخذها في الاعتبار عند التخطيط للعملية الخاصة.