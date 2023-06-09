29 ألف سيدة منتفعة من خدمات "حقك تنظمى "بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 29117 سيدة على مستوى المحافظة منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وبحضور مشرفين الوزارة خالد فزاع و مصطفى عبد الوهاب.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات، هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - محلة الدمنة - الجمالية- المطرية -المنصورة - نبروه - بلقاس" .

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة بالدقهلية، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.



يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتكليف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة .