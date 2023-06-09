رفع 30 طن قمامة ومخلفات زراعةً بمصيف راس البر

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي، حملة موسعة على كورنيش النيل لرفع الإشغالات من دراجات وعربات يد وأفران، فضلًا عن إزالة المخالفات في الأسواق المختلفة.

وقال الشهاوي، إن الحملة جاءت تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات وتحقيق الانضباط بالشارع، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات بالمناطق كافة بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع 30 طن قمامة من مناطق التجميع، كما استهدفت الحملة شارع النيل، ومنطقة السوق العمومي، لرفع الإشغالات المخالفة، التي تعوق حركة المرور بهذه المناطق.

كما شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، حملة مكبرة على سوق 63 وسوق 89 وبين العشش لرفع الإشغالات المخالفة، حيث تم ضبط عدد من الثلاجات والكراسي والترابيزات والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام بالمخالفة،.



واستكمالاً لهذه الأعمال وبعد الدفع بالمعدات اللازمة يجرى فرد الرمال لتسوية قطع الأراضى بالامتداد العمرانى، وذلك لرفع المستوى الحضارى العام للمنطقة .



كما شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، عددا من الحملات المكبرة، لرفع القمامة من منطقة الامتداد العمراني، أسفرت عن رفع اكثر من 12 طن قمامة، متراكمة في المنطقة.

وفي ذات السياق صرح اللواء مجدي الوصيف سكرتير مساعد محافظة دمياط ،اليوم الجمعةً ، أنه تم رفع نحو 30 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية بالمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح ، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة متمثلة فى الطرق الرئيسية و الفرعية ، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

كما شدد الوصيف ، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى ، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.وقال الوصيف ، تم أيضا صيانة الكشافات بمنطقة اللسان وشارع النيل والجربي واستبدال لمبات تالفة، بآخري صالحة، بالشوارع الفرعية، بهدف رفع كفاءة مستوى الاضاءه والحفاظ على سلامة وحركة المواطنين ليلاً.

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