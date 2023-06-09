الصحة والسكان تدفع بقافلة طبية مجانية جنوب قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لمركز قوص، جنوب قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة .

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٥٧٨ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ١٥٦ حالة طب اطفال ، ١٤٦ حالة جراحة عظام ، ١٤١ حالة أمراض باطنية ، ٦٠ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٤٥ حالة تنظيم الأسرة ، ٤١ حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٩٥ حالة.

ولفت إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا و حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

تحويل حالات إلى المستشفيات

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٧٠ مواطنا .