المهندس هيثم بهجت يكشف تفاصيل النسخة الثانية من المؤتمر الطبي الإفريقي

كشف المهندس هيثم بهجت، خبير الأجهزة الطبية والمشارك في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في نسخته الثانية، تفاصيل النسخة الحالية من المؤتمر والمعرض وذلك بعد تدشينها مؤخرا.

المهندس هيثم بهجت

وأكد هيثم بهجت، أن ما يحدث في مصر الآن يدل على قوة الدولة المصرية ومكانتها وسط أفريقيا والشرق الأوسط والعالم أجمع، لافتاً إلى أن المؤتمر يشارك فيه أكبر الشركات العالمية بقطاع الأجهزة الطبية والتي تقوم بعرض أحدث التقنيات في العالم في المجال الطبي.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظيم هيئة الشراء الموحد وإشراف ومتابعة هيئة الرعاية الصحية وبحضور ومشاركة كافة مستشفيات الجيش والشرطة ووزارة الصحة والجامعات والمستشفيات الخاصة، وذلك لدراسة وبحث احتياجات السوق المصرى للوصول لاعلى مستويات الجودة والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

المؤتمر الطبي الأفريقي

ونوه خبير الأجهزة الطبية هيثم بهجت، بأنه رغم الظروف التي يمر بها العالم أجمع إلا أن سعي الدولة المصرية ورغبتها في تقديم خدمة طبية جيدة للمواطن، يستحق كل الإحترام والتقدير والثقة في الدولة وقيادتها.