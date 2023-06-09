تشييع جثمان زوجة الطبلاوى والعزاء غدا بالمنوفية .. صور

تقيم أسرة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوى غدا السبت، عزاء زوجته، بدار مناسبات آل البرعي بأشمون منوفية.

شاركت أسرة الشيخ الطبلاوى وعائلات البرعي بالمنوفية، والعديد من محبى الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى، فى الصلاة على زوجته الراحلة، عقب صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الطبلاوى بالتعاون - هرم - جيزة.

شارك في تشييع العديد من قراء القرآن على مستوى الجمهورية، ووفد نقابة القراء وفى مقدمتهم الشيخ محمود محمد الخشت (نائب نقيب القراء)، الذى دعا طويلا على المقبرة للشيخ الطبلاوى وزوجته الحاجة أم محمد التى لحقت به صباح اليوم.

وقال الشيخ محمد الطبلاوى، إن العزاء سيكون مفتوحا غدا أمام جميع القراء من بعد صلاة العصر حتى بعد صلاة العشاء بدار مناسبات البرعي بأشمون منوفية.

ونعت نقابة القراء، الفقيدة وقدمت خالص العزاء للأسرة ودعا الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية نقيب القراء للفقيدة والشيخ الطبلاوى بأن يتغمدها الله تعالى بواسع رحمته وإلى جنة الخلد بإذن الله.

تشييع جثمان زوجة الطبلاوى

تشييع جثمان زوجة الطبلاوى

تشييع جثمان زوجة الطبلاوى