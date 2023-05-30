الأولمبية تهنىء اتحاد الجمباز بنتائج منتخب الجمباز الإيقاعي ببطولة أفريقيا بموريشيوس

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بعد تحقيق منتخب الجمباز الإيقاعي ل10 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات و4 فضة و2 برونز في بطولة أفريقيا التي أقيمت بموريشيوس .

حبيبة محمد مرزوق

حقق الميداليات حبيبة محمد مرزوق ذهبية الفردي “عام“ وحققت علياء حازم الميدالية الذهبية في منافسات “الكرة” والميدالية الفضية في منافسات “فردي عام” و“طوق“ وحصلت فريدة حسين على الميدالية الذهبية في منافسات “الشريط” والميدالية البرونزية منافسات “الطوق” و“الكرة“ ، وفي منافسات الناشئات حقق منتخبنا الميدالية الفضية لمنافسات الفرق ، وفي منافسات الفردي حققت حبيبة إبراهيم محمد الميدالية الذهبية في منافسات “الطوق” والميدالية الفضية في منافسات“الشريط“ وحصلت كارما أحمد صبري على الميدالية البرونزية بمنافسات“الكرة“ وحصلت فريدة محمد على الميدالية الفضية على مستوى الأندية.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاتحاد المصري للجمباز واللاعبات والجهاز الفني على هذه النتائج المميزة في البطولة والتي تأتي إستمرار لتحقيق النتائج المميزة في كل البطولات خلال الفترة الحالية واستمرار رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية.

وعلى الجانب الأخر ،أوضح المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مشكلة تجنيس اللاعبين تعتبر من أهم الملفات التي تعاني منها معظم الدول في الرياضة، خصوصًا أن هناك بعض اللوائح الخاصة ببعض الاتحادات الدولية تسمح بالتجنيس للاعبين بإجراءات سهلة.

الأولمبية المصرية تفتح ملف التجنيس:

قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية فتحت هذا الملف من أجل إعداد دراسة شاملة ومراجعة جميع اللوائح الدولية الخاصة بالاتحادات الدولية في جميع الرياضات من أجل تحديد المقترحات وعرضها على الاتحادات الدولية المختلفة وعلى اللجنة الأولمبية الدولية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة الدولية خلال الفترة المقبلة.