إزالة 291 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة (291) حالة تعدى منذ بدء أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ 21 وحتى الآن بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتي انطلقت في 27 مايو الماضى وتستمر حتى 16 يونيو 2023 ، يأتي هذا في إطار جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظا على حقوق وهيبة الدولة .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الإزالات قد تنوعت ما بين ( 72 ) حالة تعدي ( مباني أملاك دولة ) بمساحة إجمالية 7910 م2 ، (32) حالة تعدى على الأراضى الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة فدان و 11 قيراط و 5 أسهم ، فيما تم تنفيذ إزالة (114) حالة تعدى على الأراضى الزراعية ( أملاك خاصة ) بمساحة 15 ألف و 448 م2 ، وكذا تنفيذ إزالة لـ ( 34 ) متغير مكانى بمساحة 3328 م2 ، (39) حالة تعدي أخرى عبارة عن بناء بدون ترخيص بمساحة 4481،5 م2 .

هذا وقد شدد المحافظ علي ضرورة الإستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف خلال أعمال المرحلة الثانية من الموجة حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة ، لافتاً إلى التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة للأراضي التى تم إزالة التعديات من عليها لضمان عدم عودتها مرة أخرى ، فضلا عن الاستمرار في الرصد الفورى لكافة المخالفات في المهد وإزالتها فوراً تحقيقاً للصالح العام .

جدير بالذكر أن الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ، حيث تم الإنتهاء تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 19 مايو 2023 ، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من27 مايو وحتى 16 يونيو الحالي ، ومن المقرر البدء في أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو حتى 14 يوليو 2023.