إزالة إشغالات وتعديات بالأردنية وصيدناوي في العاشر من رمضان

واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء منيع، رئيس الجهاز، من حملاته اليومية لأحكام وفرض السيطرة لمنع ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة ومنع أى محاولة للخروج على القانون.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المهندس أشرف عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز للتنمية، وادارة الاشغالات والتعديات، وإدارة الأمن وشرطة المرافق، وإدارة الأحياء السكنية وإدارة الحركة والمعدات وإدارة النظافة والتجميل، تصدت لمحاولات التعدي المتكررة على العمارات السكنية وكذلك من الباعة الجائلين على الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن جهود الحملات أسفر عن تنفيذ قرار غلق وتشميع للقطعة 2 مجاورة الرابعة الحى الاول عمارة شركة العاشر، وتم رفع عداد الكهرباء والمياه بالقطعة.

كما تم التصدي للقطعة رقم 17 قطاع (ج) بالحى الثانى عشر لشروع فى عمل توقعات مخالفة، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى الاعمال المخالفة.

إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي مع التأمين والأدرنية

وتم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي مع منطقتي التأمين والأدرنية بوسط مدينة العاشر من رمضان.

وذكر بأنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة ضد كل المخالفين، لافتا إلى أن الهدف من هذه الحملات؛ تحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق.