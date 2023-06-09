تداول 15 ألف طن بضائع و773 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة 2023/6/9 بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة و773 شاحنة بضائع و107 سيارات.

حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و422 شاحنة بضائع و93 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع عامة ومتنوعة و351 شاحنة بضائع و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتينامل وCANO قادمة فارعة لشحن فوسفات وتغادر الميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية1و القاهرة و بوسيدون اكبريس. وغادر الميناء العبارتين امل والقاهرة.

تداول 2600 طن بضائع عامة ومتنوعة و225 شاحنة

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2600 طن بضائع عامة ومتنوعة و225 شاحنة بضائع.

و يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2700 راكبا بموانئها.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2540 راكبا بموانئها.

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.

وفى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي بموانئ البحر الأحمر والإسهام فى تلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية والإسهام فى استقرار الأسعار من أجل التيسير على المواطنين. أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر مايو 2023 عن مشمول 9146 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 19864 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال . وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر مايو الماضي 1 مليار و44 مليون و604 آلاف جنيه.

بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 3 مليارات و 450 مليون و317 ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر مايو الماضي 1302 شهادة صادر بعدد 15941 حاوية بقيمة إجمالية 4 مليارات و397 مليون و164 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض الشهادات المصدرة بمبلغ 17 مليون و 170 ألف جنيه وكانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن ( دريس برسيم - رخام - رمال - فوسفات - فايبر جلاس).

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر مايو 2023 حوالى 4 مليار و 494 مليون و 921 ألف جنيه .