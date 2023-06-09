قرش الغردقة.. أسباب هجوم السمكة المفترسة على الإنسان

قرش الغردقة.. هناك أربعة أنواع فقط من أسماك القرش التي تُهاجم الإنسان، وليست كل فصائلها كما يُشاع لدى البعض، وهذه الأنواع هي: "قرش النمر والقرش الأبيض الكبير والقرش الثور وقرش الطرف الأبيض المحيطي".

أسباب هجوم سمكة القرش على الإنسان

وتتعدد أسباب هجوم أسماك القرش على الإنسان، ومن بين هذه الأسباب، أنها تعتقد أنه كلب البحر أو أنه فريسة حيوانية تستطيع أنيأكلها، خاصة أن كلب البحر يُمثل الوجبة المفضلة لدى سمكة القرش، قرش الغردقة.

كما أن عمليات الصيد في منطقة البحر الأحمر وقلة الغذاء من الأسباب التي تدفع أسماك القرش للبحث عن غذائها، إذ إن قلة الغذاء من الأسباب الرئيسية التي تتسبب في اقتراب الأسماك من الشواطئ ومهاجمة الإنسان.

وتعتبر مهاجمة ومطاردة الأسماك من خلال عمليات الغوص من الأسباب القوية التي تجعل سمك القرش يهاجم الإنسان.

القرش لا يستسيغ لحم الإنسان

وفي كثير من الأحيان تقوم سمكة القرش بقضم الإنسان والهرب على الفور، دون أكله؛ ويرجع السبب في ذلك السلوك إلى أسباب عديدة،ومن بينها أن القرش لا يستسيغ طعم الإنسان فيقوم بترك الفريسة.



كما أن الإنسان أيضًا لا يحتوي على الدهون التي يحتاجها القرش، والجهاز الهضمي للقرش لا يستطيع هضم الإنسان بسهولة.

ومن بعض التفسيرات أيضًا أن سمكة القرش تنتظر حتى تنهك الفريسة نفسها، تجنبًا للقتال مع الفريس، وبهذا تكون للإنسان فرصة عظيمة ووقتًا كافيًا للخروج من الماء والنجاة.

هجوم قرش الغردقة على أحد مرتادي شواطئ المدينة

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أصدرت تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الاحمر، وذلك على الفور منتلقيها بلاغًا بوقوع حادث هجوم قرش الغردقة على أحد مرتادي شواطئ المدينة

وبالفعل انتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ.

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث،وكذلك إيقاف انشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية كافة، بمحيط المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحدالجنوبي لخليج ابو سومه جنوبا، وذلك لمدة يومين تجنبًا لتكرار أي حوادث مشابهة، وحفاظًا على حياة المصطفين.

وذكرت وزارة البيئة أن منع انشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، وتهيب وزارةالبيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الاحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الاحمر حرصاعلى سلامتهم.

