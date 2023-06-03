اتحاد الكرة و بيريرا يضعان لائحة ثواب وعقاب للحكام بالموسم الجديد

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، اليوم السبت، اجتماعا مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية، استعرض خلاله رئيس اللجنة تقريره المفصل عن أداء اللجنة طوال الفترة الماضية وأوضح أنه بصدد عمل معسكر أثناء فترة التوقف لتأهيل الحكام للجولات الفاصلة في مسابقة الدوري المصري.

هدف إجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مع بيريرا

وجاء اجتماع مجلس إدراةاتحاد الكرة المصري في إطار الحرص علي متابعة خطة النهوض بمستوي الحكام وتطوير أدائهم.

رؤية رئيس لجنة الحكام لوضع لائحة ثواب وعقاب بالموسم الجديد



كما عرض بيريرا خلال الاجتماع رؤيته الشاملة للموسم المقبل، والتي سيعتمد فيها على تقييم الحكام طبقا لأدائهم طوال الموسم الحالى و تصنيفهم إلى 3 مستويات فنية أو أكثر يتم على أساس هذا التصنيف إسناد المباريات لهم.



كما وضع بيريرا لائحة جديدة للحكام تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقها بداية من الموسم الجديد.

وشهد الدورى المصري بجيع أقسامة حلال الموسم الحالي، حالات تحكيمية أثارت لغط كبير على الساحة الكروية المحلية بل و العالمية.

أخرها حكم مباراة إنبي وفيوتشر في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدورى المصري الممتاز، والتي شهدت حالات تحيكمية غريبة، بل وإضافة وقت إضافي بدا من الضائخ 25 دقيقة نظراً لكثرة التوقفات، وتحدث الصحف العالمية عن تلك الواقعة.

واقعة تزوير في القسم الثالث واتحاد الشرطة يطلب سرعة التحقيق



وفي حالة أخري بدورى القسم الثالث طالب نادي اتحاد الشرطة من مسئولى اتحاد الكرة سرعة التحقيق وإصدار قرار بشأن الشكوي المرسلة من النادي ضد نادي المريخ بسبب مشاركة لاعب مزور في مباريات الفريق البورسعيدي في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وارسل نادي اتحاد الشرطة شكوي لاتحاد الكرة ضد نادي المريخ البورسعيدي بشأن إشراك لاعب مزور في دوري القسم الثالث ودورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وأكد نادي اتحاد الشرطة خلال الشكوي أن نامي المريخ أشرك لاعب مزور في الاسم والسن حيث طالب اتحاد الشرطة احتساب نقاط مباراته مع المريخ لصالحه بعد اكتشاف واقعة التزوير.

وجاء في الشكوي المقدمة من اتحاد الشرطة أن اللاعب محمد صابر عبدالمجيد مواليد 1993 شارك في صفوف نادي المريخ باسم اخر مزور عل أن اسمه احمد صابر عبدالمجيد مواليد 2000 وهو ما يعد تزوير ويستوجب إلغاء نتائج فريق المريخ بدورة الترقي.