قرش الغردقة.. كيف تحمي نفسك حال الهجوم عليك؟

قرش الغردقة.. سمكة القرش هي من الأسماك الغضروفية التي تتميز بهيكل عظمي غضروفي، وهناك أربعة أنواع من أسماك القرش معروف عنها بمهاجمة الإنسان، وهذه الأنواع هي:" قرش النمر والقرش الأبيض الكبير والقرش الثور وقرش الطرف الأبيضالمحيطي".



سبب هجوم القرش على الإنسان

وهناك عدة أسباب لهجوم القرش على الإنسان، ومن بين هذه الأسباب أن بعض الفصائل تُهاجم الإنسان اعتقادًا منها أنه كلب البحر أو أنهفريسة حيوانية يستطيع أن يأكلها، خاصة أن كلب البحر يُمثل الوجبة المفضلة لدى سمكة القرش، قرش الغردقة.

والجدير بالذكر أن سمكة القرش تتمتع بأجهزة استشعار تقوم بالتقاط إشارات كهربائية يتم توليدها من خلال العضلات عند الحركة، وفيكثيرًا من الأحيان تقوم سمكة القرش بعض الإنسان والهرب على الفور، ويرجع ذلك السلوك إلى أسباب عديدة.



أسباب هجوم سمكة القرش على الإنسان

ومن بين هذه الأسباب هو أن القرش لا يستسيغ طعم الإنسان فيقوم بترك الفريسة، أو أن الإنسان لا يحتوي على الدهون التي يحتاجهاالقرش، أو أن الجهاز الهضمي للقرش لا يستطيع هضم الإنسان، قرش الغردقة.





ومن بعض التفسيرات أيضًا أن سمكة القرش تنتظر حتى تنهك الفريسة نفسها، تجنبًا للقتال مع الفريس، وبهذا تكون للانسان فرصة عظيمةووقت كافي للخروج من الماء والنجاة.





ازاي تحمي نفسك من هجوم سمكة القرش



لا تبعد عينيك عن سمكة القرش

فعليك أن تظل مصوبًا نظرك تجاه أعين سمكة القرش حتى إن كنت تخطط للهروب

اتخذ وضع الدفاع والهجوم

لا تدر ظهرك لسمكة القرش

اضرب سمكة القرش في مقدمة رأسها

لا تركل الماء بعنف

لا تعترض طريق سمكة القرش

تحرك ببطء نحو الشاطئ

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أصدرت تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الاحمر فور تلقى وزارة البيئةبلاغًا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة.

بيان وزارة البيئة بشأن قرش الغردقة

وأعلنت الوزارة أن أعمال الفحص انتهت إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ.

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث،وكذلك إيقاف جميع انشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبيلخليج ابو سومه جنوبا، وذلك لمدة يومين تجنبًا لتكرار أي حوادث مشابهة، وحفاظًا على حياة المصطفين.