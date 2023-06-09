علاء مبارك يُعلق على مهاجمة القرش لسائح روسي

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، على حادثة مهاجمة سمكة قرش لـ سائح روسي في البحر الأحمر، عبر تغريدة على حسابه في تويترلاقت تفاعلاً كبيرا، قائلًا: "سبب تكرار هذه الحوادث أن البعض يقوم بإطعام الأسماك أو إلقاء طعام لجذبها ما يؤدي إلى جذب أنواع أخرى وتغيير سلوك سمك القرش".

تكررت حوادث هجوم سمك القرش فى مياه البحر الاحمر على مدار السنوات السابقة اخرها حادث اليوم المؤسف فى الغردقة حيث هاجم سمك القرش سائح روسي ما أدى لوفاته على الفور ، كنت امارس رياضة الغوص منذ عام ١٩٨٧ وشاهدت أسماك القرش عدة مرات اثناء الغوص والتى قليلاً ما تهاجم الغطاسين لكن… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 8, 2023

وأرجع علاء مبارك، سبب الحادث إلى ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي الأمر الذي أثر على سلوك سمك القرش، بالإضافة إلى عملية صيد السمك المفتوحة والمتروكة بدون أي قيود ما يقلل من المخزون السمكي فيتجه سمك القرش نحو الشاطئ للبحث عن طعام بديل.

وأكد أن الحل لا يكون بقتل سمكة القرش المتسببة في الحادث، بل السباحة في مكان يكون فيه طول الشخص مناسباً ليستطيع الخروج بسرعة من المياه في حال واجه إحدى أسماك القرش.

شهدت مدينة الغردقة المصرية حادثا مأساويا أمس الخميس، بعدما انقضت سمكة قرش على سائح روسي في البحر الأحمر والتهمته ما أدى إلى وفاته، ومنذ الأمس انتشر عدد كبير من التعليقات والتحليلات بسبب تكرار هذا النوع من الحوادث خلال السنوات الماضية.

وقف أي أنشطة بحرية

وتبين، بحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين، فتم استخراج نصف الجثة، فيما لا تزال السلطات تبحث عن النصف الآخر.

يشار إلى أن السلطات المصرية وعلى الفور أمرت بعدم ممارسة أي أنشطة بحرية مثل الصيد، والغوص، والتدريب على الغوص، الألعاب المائية، والباراشوت، والكايت سيرف لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وحتى الأحد المقبل.

وطالب محافظ المدينة جميع الفنادق والقرى على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك لمتابعة تنفيذ القرار.