تعليمية أبوتشت تحصد المركز الأول في الشهادة الإعدادية

أعلن الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا اليوم الخميس، حصول الطالب زياد أحمد خليفة، والطالبه أمل عبدالحميد صابر عبدالله بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبوتشت، علي المركز الأول مكرر في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ علي مستوى مديرية التربية والتعليم بقنا بمجموع ٢٨٠ درجة.

العديد من طلاب تعليم أبوتشت قد حصلوا على الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت، بان العديد من طلاب تعليم أبوتشت قد حصلوا على الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، إلى أن يتم الإعلان عن أسماء هؤلاء الطلاب فور استلام النتيجة من شوؤن الطلاب بمديرية التربية والتعليم بقنا.

حرص المنظومة التعليمية بأبوتشت على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية

كما أعرب مدير عام الإدارة، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء امورهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح مؤكدا على حرص المنظومة التعليمية بأبوتشت على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع مستوى الكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين، وذلك حسب توجيهات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

كما قدم التحية والتقدير لكل القائمين على تعليم أبوتشت متمنيا لهم دوام التوفيق.