مركز شباب السديس بقنا ينظم رحلة إلى الأقصر

نظم مركز شباب السديس بقرية حجازي بحري بإدارة شباب قوص جنوب محافظة قنا، رحلة إلى مدينة الأقصر، طبقًا لخطة نادي الفتاة.

وذلك بهدف تعريف الفتيات على آثار مصر الجميلة وأهمية الآثار والتشجيع على السياحة الداخلية، فضلاً ان مدينة الأقصر تعد عاصمة السياحة الثقافية "التاريخية" في مصر، لما تمتلكه من ثلث آثار العالم، ومن أشهر المزارات السياحية والأثرية الموجودة في مدينة الأقصر معابد الكرنك، والأقصر، ووادي الملوك، وطريق الكباش، ومعبد حتشبسوت بالدير البحري في البر الغربي.

كما نظم مركز شباب الترامسة التابع لإدارة شباب قنا، ندوه عن البيئة بحضور الشيخ زيدان المرشح من منطقة وعظ الأزهر الشريف بقنا.

وأكد الشيخ زيدان علي أن من مظاهر الرقي والتحضر في شريعة الإسلام اهتمامها البالغ بكل ما يرتقى بحياة الناس ويحميهم من كل ما يضر بصحتهم أو عقولهم أو ممتلكاتهم، فالشريعة الإسلامية لم تهمل شيئاً فيه مصلحة حقيقية للإنسان ويؤدي إلى الارتقاء بحياته أو توفير مقومات الحياة الكريمة له.

واستكمل الشيخ زيدان قائلا: لذلك جاء اهتمامها واضحا بصحة الإنسان البدنية والنفسية، ولن يتحقق ذلك إلا إذا عاش الإنسان في بيئة جميلة ونظيفة خالية من الملوثات، وأحاطت به مظاهر الجمال والإبداع الإلهي والإنساني .

رعاية البيئة وإصلاحها وحمايتها مفاهيم فلسفية

وأوضح، أن التعاليم والأحكام الإسلامية في رعاية البيئة وإصلاحها وحمايتها مجرد مفاهيم فلسفية، أو حبراً على ورق كما يقال، بل كانت أوامر إلهية ، وتوجيهات ربانية يجب على المسلمين أن ينفذوها بمقتضى إسلامهم، وبحكم إيمانهم، فليس الإيمان بالتمني ولا بالادعاء، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً .

كما جعل صلى الله عليه وسلم تنظيف الشوارع من القاذورات والقمامة وعوادم وسائل النقل الضارة وإماطة الأذى عنها مما يحصل به الثواب، فقال صلى الله عليه وسلم (إذ أبيتم إلا الجلوس في الطريق فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، ورد السلام، وإماطة الأذى عن الطريق) وإماطة الأذى كلمة جامعة لكل ما فيه إيذاء الناس ممن يستعملون الشوارع الطرقات.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجيهان حنفي وكيل الاداره المركزيه لتنميه النشي، اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور عمرعمر موسي وكيل الوزارة بقنا، و محمدعبد الرحيم عرفه الوكيل الشبابي بالمديريه بتوجيهات يوسف محمد عبد الرحمن مدير إدارة النشء.