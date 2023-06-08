الرئيس السيسي يلتقي رئيس مالاوي على هامش قمة الكوميسا (فيديو)

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الرئيس "لازاروس تشاكويرا"، رئيس جمهورية مالاوي، وذلك على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا.

صرَّحَ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها بشقيقتها مالاوي، مشيدًا في هذا الصدد بدور مالاوي الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي، ومشيرًا إلى أن حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتبادل التجاري وبناء القدرات للكوادر المالاوية.

الالتقاء برئيس مالاوي:

من جانبه؛ ثمَّن الرئيس المالاوي التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوي، معربًا عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ولدورها الرائد على صعيد قيادة دفة العمل الإفريقي المشترك، ومؤكدًا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية والفنية.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات الإفريقية، إذْ تم التوافق في هذا الصدد بشأن مواصلة التنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية على مستوى القارة الإفريقية، فضلًا عن تكثيف التعاون في هذا الخصوص من خلال العضوية المشتركة للبلدين على صعيد كلٍ من الاتحاد الإفريقي وتجمع الكوميسا.

المشاركة في قمة الكوميسا:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الجلسة الختامية للقمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا، والتي انطلقت أعمالها اليوم.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا"، بحضور لفيف من رؤساء وممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا.

صرَّحَ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن قمة لوساكا، شهدت قيام الرئيس بتسليم الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى الرئيس الزامبي "هاكيندي هيتشيليما"، وتولي مصر منصب المقرر بهيئة مكتب الكوميسا، إذْ أعرب المشاركون عن الامتنان والتقدير للإنجازات الملحوظة التي تحققت خلال الرئاسة المصرية للكوميسا، وما أظهرته قيادة الرئيس للكوميسا من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الإفريقية، فضلاً عن الدور المصري الممتد في تعزيز جهود العمل الإفريقي المشترك، خصوصًا ما يتعلق بتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في إفريقيا 2063، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل الاقتصادي بدول التجمع وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص.

كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، خلال زيارة الرئيس لزامبيا التي يشارك فيها أيضًا في قمة الكوميسا.

صرَّحَ المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس "هيتشيليما" رحَّبَ بزيارة الرئيس إلى لوساكا، مشيدًا بالإنجازات التي تحققتْ تحت رئاسة مصر للكوميسا خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع شقيقتها مصر، ودفعها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك، فضلًا عن مواصلة التشاور مع مصر بشأن القضايا والتحديات التي تواجه إفريقيا، خصوصًا في ظل الدور المصري الرائد تحت قيادة الرئيس على الصعيد الإفريقي، وجهودها في دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية.