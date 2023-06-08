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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اتحاد جدة السعودي يوقع عقد رعاية جديد

بوابة الوفد الإلكترونية

أبرم مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، عقد رعاية جديد، مساء اليوم الخميس، في أولى خطوات النادي بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على ملكيته.

وأعلنت المملكة العربية السعودية خصخصة الأندية منذ أيام قليلة، وفقا لرؤية 2020، حيث انتقلت أربع أندية إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي هم الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

شهدت مراسم توقيع عقد الرعاية تواجد  عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي للنادي ومن جانب مجموعة روشن سلطان الحنيطي الرئيس المالي للمجموعة.

ومن المنتظر أن يظهر شعار روشن على صدر قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وفق بنود العقد.

وأبدى عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد سعادته بتوقيع العقد، وقال في تصريحات نقلها موقع النادي: «سعيدون للغاية بهذه الرعاية الجديدة مع مجموعة روشن والتي تأتي في ختام موسم ممتاز استطعنا من خلاله تحقيق كأس السوبر السعودي وبطولة دوري روشن السعودي، كما أننا مصممون على الاستمرار في حصد الألقاب وتقديم المزيد من النجاحات لاسعاد الجماهير».
وأضاف عابد: «هذه الرعايات تدعمنا لتحقيق المزيد من النمو والتطوير على مستوى النادي والفريق الأول بشكل كبير خاصة في ظل استعدادنا للمشاركة في مسابقات قارية وعالمية مطلع الموسم الجديد».
في الجانب الأخر علق ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن على عقد رعاية نادي الاتحاد قائلا «سعيدون جدا بهذه الرعاية لأحد اقطاب المشهد الرياضي السعودي، حيث يشكل نادي الاتحاد جزءًا مهمًا من السياق الرياضي في السعودية عبر انجازاته المختلفة ونجومه والذين انضم اليهم مؤخرا الفرنسي كريم بنزيما، فلطالما قدم نادي الاتحاد الكثير للكرة السعودية ولجماهير كرة القدم عامة».
وأتم  «نعتز بهذه الشراكة التي تمنحنا فرصة جديدة نطمح من خلالها إلى تقديم تجربة رياضية مثيرة ومليئة بالانجازات لمشجعي نادي الاتحاد والتي تأتي استمرارا لمبادرات روشن في دعم ورعاية الأنشطة الرياضية على مستوى السعودية».

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