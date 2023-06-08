اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي لقادة إفريقيا: "الإعمار والاستقرار أفضل من الصراعات والاقتتال"

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي لقادة إفريقيا: الإعمار والاستقرار أفضل من الصراعات والاقتتال".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر تسلم رئاسة "الكوميسا" لـ "زامبيا".

السيسي: لا يزال أمامنا الكثير لتوظيف تكاملنا الإقليمي لمواجهة التحديات الراهنة.

استعدادا لعيد الأضحى.. وزير التموين: "التعاقد على استيراد ألف طن لحوم مجمدة من الهند".

زيادة الضخ اليومي من السلع كافة بالمنافذ والشوادر والسيارات المتنقلة.

وصول أولى شحنات الأدوية الإسبانية المشتقة من البلازما المصرية.

باستثمارات 10 ملايين جنيه.. إطلاق أول منصة لشراء المواشي واللحوم عبر الإنترنت.

الحكومة تطرح أصولًا عقارية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة للقطاع الخاص.

"سويفل".. أول شركة تحصل على ترخيص لنقل الركاب بالتطبيقات التكنولوجية.

الحرائق تلتهم مستودعات النفط والغاز الرئيسية بالسودان ومخاوف من أزمة في الطاقة.