السيسي يلتقى رئيس مالاوي ويؤكد حرصنا على تعزيز التعاون بين البلدين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الرئيس "لازاروس تشاكويرا"، رئيس جمهورية مالاوي، وذلك على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا.

الرئيس أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مالاوي:

صرَّحَ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها بشقيقتها مالاوي، مشيدًا في هذا الصدد بدور مالاوي الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي، ومشيرًا إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتبادل التجاري وبناء القدرات للكوادر المالاوية.

وفي السياق نفسه، ثمَّنَ الرئيس المالاوي التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوي، معربًا عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ولدورها الرائد على صعيد قيادة دفة العمل الإفريقي المشترك، ومؤكدًا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية والفنية.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عددٍ من القضايا الإقليمية والملفات الإفريقية، إذْ تم التوافق في هذا الصدد بشأن مواصلة التنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية على مستوى القارة الإفريقية، فضلًا عن تكثيف التعاون في هذا الخصوص من خلال العضوية المشتركة للبلدين على صعيد كلٍ من الاتحاد الإفريقي وتجمع الكوميسا.