جامعة بنها توجه نصائح للمواطنين لمواجهة العاصفة الترابية

وجهت إدارة الازمات والكوارث بجامعة بنها برئاسة الدكتور ابراهيم راجح عددا من التوجيهات والنصائح للمواطنين لمواجهة العاصفة الترابية والموجات الخماسينية والرياح الشديدة والمتربة وخاصة مرضى حساسية الصدر والربو.



ووجه الدكتور ابراهيم راجح عددا من النصائح أبرزها عدم الخروج من المنزل خلال العواصف الترابية تجنبا لأي مضاعفات صحية، و ارتداء الكمامات واستخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدا، حتي لا تصل الأتربة إلي الصدر والرئة والجهاز التنفسي السفلي.

وكذلك اغلاق نوافذ المنزل بشكل جيد لتجنب دخول الأتربة واستنشاقها.



والتوجه لأقرب مستشفى ومنها مستشفى بنها الجامعى التى تقف على جاهزية تامة للتعامل مع اى طوارىء تنفيذا لتوجيهات الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها وتحت إشراف الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها في حالة التعرض لضيق التنفس .

وطالب راجح مرضى حساسية الصدر بضرورة تناول الأدوية بانتظام، والتي تعمل على توسع الشعب الهوائية كالبخاخات، وذلك لتجنب حدوث أزمات ربوية حادة وكثرة تناول الماء للتقليل من التعرض للمضاعفات الصحية وكذلك شرب السوائل الدافئة لحماية الجسم من التعرض والإصابة بالمضاعفات الصحية التي يتعرض لها مرضى حساسية الصدر.

وأشار إلى أهمية استخدام النظارات والقطرات لوقاية العيون من الأتربة والغبار لتجنب حدوث الحساسية والتهاب العين

وتجنب الذهاب إلى الأماكن المفتوحة خلال فترة العواصف

فيما شهدت محافظة القليوبية موجة من الطقس السيء لليوم الثاني على التوالي حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى ٤١ درجة مع ازدياد سرعة الرياح وسوء جودة الهواء

وخلت معظم الشوارع من المارة بشكل ملحوظ بسبب شدة الحرارة.