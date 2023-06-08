الحبس 5 سنوات لسائق حاول تهريب آثار عبر ميناء نويبع

محكمة جنايات محافظة جنوب سيناء،تعاقب سائق يحمل إحدى الجنسيات العربية بالسجن 5 سنوات، وتغريمه مليون جنيه لمحاولته تهريب قطع أثار داخل أحدى الشاحنات المحمله بالرمان، عن طريق ميناء نويبع .

وترجع الأحداث الي تلقى الرائد محمود عاطف من قوة مباحث ميناء نويبع بلاغا يفيد بان أحد السائقين يقوم بتهريب قطع أثرية داخل السيارة الخاصة به محملة بشحنة من الرمان، عبارة عن كمية من العملات والتماثيل الأثرية مقابل مبالغ ماليه نظير ذلك، وأنه على علم بأنه يحمل الآثار لتهريبها لدولة عربية يحمل جنسيتها.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ كافة المسؤولين بالميناء وجمارك نويبع، وتم تشكيل لجنة أمنيه جمركية لتفتيش السيارة المشار إليها وأمتعة السائق الشخصية، وعثر على لفافات داخل مخزن سرى بالتابلوه.

بالإضافة إلى ثلاث لفافات أخرى أخفاها السائق، وأخرى داخل جيب بالجانب الأيمن الخاص بكابينة السيارة، وقامت اللجنة بفض وفتح اللفافات أمام السائق، وبمواجهته تبين أنها تحتوي على عملات يشتبه في أثريتها، وتمثال صغير الحجم يشتبه في أثريته وعلبة بلاستيك كبيرة الحجم تحتوي على عدد من القطع الأثرية.

وتم تحرير محضر بالوقعة رقم 3885 فى 22 أكتوبر 2022م.