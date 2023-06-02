زيلينسكي يرفض تحديد موعد الهجوم المُضاد للقوات الأوكرانية

يتوقع العديد من المُراقبين أن تشن كييف هجومًا مُضادًا على القوات الروسية في المستقبل القريب، وفي هذا الصدد، رفض الرئيس الأوكراني، “فلاديمير زيلينسكي”، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني ألار كاريس، تحديد الموعد الذي سيرى فيه العالم الهجوم المُضاد الموعود للقوات الأوكرانية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال زيلينسكي، ردًا على سؤال متى سيتمكن الجميع من رؤية هجوم القوات الأوكرانية: "هذا ليس فيلمًا، من الصعب بالنسبة لي أن أقول متى ستشاهدون الهجوم المُضاد. الشيء الرئيسي هو أن روسيا تراه – وليس فقط تراه، بل تشعر به أيضًا".

وفي نهاية شهر مايو، صرح مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأن الهجوم المُضاد للقوات الأوكرانية كان مُستمرًا "لعدة أيام".

وبحسب قوله، فإن القوات الأوكرانية لن تضرب أراضي "البر الرئيسي" لروسيا، بل تُخطط كييف لاستخدام الأسلحة التي قدمها الغرب "في الأراضي التي تحتلها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم".

أسباب تغيير توقيت الهجوم المُضاد الأوكراني:

ووفقًا للخبراء الروس، يرجع تغيير توقيت الهجوم المُضاد الأوكراني بشكل مُتكرر ولا يزال يتغير، أولاً إلى حرب المعلومات إذ أن الإعلانات المُستمرة عن هجوم وشيك تهدف إلى إبقاء روسيا في حالة تأهب، وثانيًا إلى حقيقة أن الغرب يُطالب بنتائج سريعة وانتصارات من سلطات كييف.

القوات الأوكرانية

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن الموافقة على القرارات بشأن مواعيد تحرك القوات الأوكرانية، وذلك وسط التوقعات بشأن الهجوم الأوكراني المُضاد.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية، تم نشرها يوم الاثنين، إنه عقد اجتماعًا مع قيادات القوات المسلحة، واستمع إلى تقارير القائد العام وقادة المحاور الرئيسية.

وأشار إلى أن الحديث "لم يدر عن التزود بالذخيرة وإعداد الألوية الجديدة وتكتيكنا فحسب، بل وعن المواعيد، وهذا أمر بالغ الأهمية، المواعيد الخاصة بتحركنا. ونحن سنتحرك. وقد تمت الموافقة على القرارات".

وبحث زيلينسكي مع القيادات العسكرية كذلك توريدات الأنظمة الجديدة للدفاع الجوي والصواريخ لها وفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد صرحوا في الفترة الأخيرة بأن الهجوم المُضاد للقوات الأوكرانية قد يبدأ "في أي لحظة"، وقد يكون خلال الأيام القريبة القادمة.