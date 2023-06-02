بيان أمريكي عاجل حول الهجوم الأوكراني المُضاد

أعربت “الولايات المتحدة الأمريكية” عن ثقتها من أنها لبت متطلبات أوكرانيا كافة من أجل الشروع في هجومها المُضاد، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، “جون كيربي”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نحن سعداء للغاية لأننا لبينا احتياجات أوكرانيا كافة من أجل الهجوم، أما عن توقيت حدوث هذا الأمر فهو متروك لهم، إلا أننا واثقون من أننا بذلنا قصارى جهدنا وعندما أقول إننا فأنا لا أقصد الولايات المتحدة فقط".

كما شدد كيربي على أن الولايات المتحدة وحُلفاءها "فعلوا الكثير ومستعدون لمواصلة عمل الكثير في الأسابيع والأشهر المُقبلة".

هذا وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وبدوره أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستُصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

من جهتها، صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" عبر تزويدها أوكرانيا بالسلاح.

إلى ذلك، صرح الكرملين أن ضخ السلاح إلى أوكرانيا من الغرب لا يُسهم في إنجاح أية مفاوضات روسية أوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا ، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، وإنما أيضًا تدريب الأفراد.. في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا:

من ناحية أخرى، شكك الصحفي السياسي الأمريكي جاكسون هينكل، في الحاجة إلى تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، عقب تصريحات ممثل البيت الأبيض حول القيمة الاستراتيجية لمدينة أرتيوموفسك (باخموت).

ورد الصحفي على تصريح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن مدينة أرتيوموفسك ليس لها أهمية استراتيجية كما يُزعم.

وتساءل الصحفي على حسابه في "تويتر": "إذا كانت كل منطقة في أوكرانيا تُسيطر عليها روسيا ليس لها قيمة استراتيجية تقريبًا، فلماذا نرسل مئات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا لاستعادة هذه الأراضي؟".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة للأعمال الهجومية لمجموعات "فاغنر"، بدعم من المدفعية والطيران من مجموعة القوات الجنوبية، تم الانتهاء من تحرير المدينة.

وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، السبت الماضي، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على أرتيوموفسك (باخموت).

وقال في تسجيل مصور: "بحلول ظهر اليوم الموافق 20 من مايو، نُعلن السيطرة التامة على الجزء الأخير من أرتيوموفسك بعد 224 يومًا من القتال".