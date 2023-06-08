رفع أسعار الكهرباء في دولة إفريقية

أعلن مامادو سانجافوفا كوليبالي، وزير المناجم والبترول والطاقة في ساحل العاج، عن ارتفاع زيادة أسعار الكهرباء للمنازل والمهنيين والشركات اعتبارًا من أول شهر يوليو.

ارتفاع أسعار الكهرباء في كوت ديفوار

قال سانجافوفا، إن المشتركون في اشتراكات الشركة، لا يتأثرون وفئة المحترفون سيكون لديهم تعديل بنسبة 10%، وفئة الأعلي دخل سيكون لديهم تعديل 15%، وكذلك الجهد العالي والمتوسط نفس الشريحة.

وأضاف وزير المناجم والبترول والطاقة، أن ارتفاع أسعار الكهرباء، يأتي لتحسين في كافة القطاعات بالدولة ويجب التكاتف ودعم البلاد، لاستعادة التوازن المالي، سيقلل الخسارة التشغيلية للقطاع بمقدار 76 مليار فرنك أفريقي "12 مليون دولار".

وأوضح أن 89% من المشتركين لا يتأثرون بهذا التعديل، وذلك لحماية الفئات الضعيفة ولحد من تأثير الإجراءات علي تكلفة المعيشية، لذلك الغلاء لفئة بعينها علي حسب النسب.

وأكد الوزير، أن كافة التعديلات ستحسن الاستثمار في البلاد، وسيساهم في تحسين جودة المنتج وضمان إعادة التأهيل والإصلاحات الرئيسية الدورية لوحدات الإنتاج المملوكة للبلاد، وتلبية طلبات عديدة لتمديد الشبكة ، والتوصيل ، و كهربة جميع المحليات في الدولة بحلول عام 2025. "

دولة كوت ديفوار “ساحل العاج”

تتميز دولة كوت ديفوار، بواحد من أعلى معدلات الكهرباء في القارة السمراء، من حيث الإنتاج، وزادت السعة المركبة من 1391 ميجا وات في عا 2011 إلي 2548 ميجا وات في عام 2022، بزيادة قدرها 83.2%.

والنقل في الدولة، تتكون الشبكة من 7.484 كم من الجهد العالي، وانتهي من 3000 خلال العام الماضي.

ويتعلق بالتوزيع ، بناء 10934 محطة عمل خلال نفس الفترة ، من إجمالي المخزون الحالي البالغ 18691 محطة عمل ، أي بزيادة قدرها 141٪.

استبعدت دولة ساحل العاج، الرئيس السابق للبلاد لوران غباغبو، من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقرر انعقاده في سبتمبر المقبل.

وقال كويبيرت كوليبالي، رئيس اللجنة المستقبلة للانتخابات، إنها ينفذ ما ينص عليه القانون، مؤكدًا بانه لا يسعي لاستبعاد الرئيس السابق استبعاده من الحق في التصويت.

ردود الفعل

ناشد سيباستيان دانو دجيدجي القيادي بحزب الشعوب الإفريقية، الذي يرأسه لوران غباغبو، بقرار اللجنة الانتخابية واصفا إياه ب"الجائر"، موضحًا بأن من شانه أن الانتخابات تكون شفافة وبمصداقية.

والجدير بالذكر بأن محكمة الجنايات الدولية، قد برأت الرئيس السابق من تهم ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية، خلال الأزمة التي أعقبت في انتخابات 2010-2011.

وقضي الرئيس السابق الحكم بالسجن 20 عامًا، لإدانته بسرقة أموال من المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا خلال عام 2011،

وقد منحه الرئيس الحالي الحسن واتارا العام الماضي، عفوا في هذه القضية، لكنه لم يسترجع بعد حقوقه المدنية والسياسية.

وقد دعت لجنة الانتخابات بساحل العاج نحو 8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في 2 من سبتمبر 2023 في انتخابات المجالس البلدية والإقليمية.