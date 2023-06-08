الأرصاد تكشف بداية ذروة العاصفة الترابية والطقس المتقلب (خاص)

شهدت البلاد خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الطقس المتقلب والعاصفة الترابية الشديدة، وظواهر جوية مثل أمطار وارتفاع درجات حرارة، ومنخفض خماسيني ورياح امتدت هذه الأجواء على جميع أنحاء القاهرة الكبرى وسط حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب البلاد.

الأرصاد تكشف ذروة عدم استقرار الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية عن الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن اليوم الخميس ذروة عدم الاستقرار، ويرجع سبب ذلك إلى منخفض الرياح الخماسيني الذي يتحرك من الصحراء الغربية نحو المناطق الداخلية، ذلك بالإضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حالة عدم الاستقرار.

العاصفة الترابية

وأضافت غانم :" بسبب العاصفة الترابية والأحوال الجوية المتغيره، تسببت في ارتفاع شديد في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية".

العاصفة الترابية

بداية العاصفة الترابية

أوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، :" أن القاهرة اليوم سجلت 38 درجة والصعيد يسجل 48، وبالتالي فهي درجات شديدة الحرارة، كما ان هناك رياح تبلغ سرعتها ما بين الـ35 إلى 45 كيلو مترا في الساعة، وهي محملة بالرمال والأتربة مثارة، مما تؤدي إلى تكون عاصفة ترابية وانخفاض الرؤية الأفقية".

وكانت قد كشفت غانم في وقت سابق أن طقس الربيع معروف بأحواله المتغيره ويشهد كثير من التقلبات، وهناك منخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية يسبب كتل هوائية مصاحبة معها نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.

العاصفة الترابية

حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

ويشهد طقس غدًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .