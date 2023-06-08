خلف بن هذال شاعر الملوك وحكاية اللقاء الأول مع الملك عبدالله

خلف بن هذال أحد أشهر الشعراء السعوديين الذي اشتهر بقوة شعره حتى وصل إلى أعتاب الملوك ولقب بكثير من الألقاب على رأس هذه الألقاب شاعر الملوك وشاعر الوطن وشاعر الخليج وجمعه موقف مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان أميرًا حينها وألقى أمامه قصيدة جعلته يتربع على عرش الشعر السعودي.

شاعر الملوك خلف بن هذال بن سمران الحافي الروقي العتيبي 3 يوليو 1943، اشتهر بقصائده الحماسية خصوصًا في معارك تحرير الكويت في حرب الخليج الثانية الذي كان بمثابة الجندي المجهول خلال الحرب ولم يكتفِ خلف بن هذال عند هذا الحد بل تميز في القصائد الحولية في مهرجان الجنادرية وفي منى في موسم الحج.

لقاء خلف بن هذال مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز:

بدأ يصعد خلف بن هذال سلالم الشهرة في أعقاب عام 1384 وذلك بعد أن ألقى قصيدته الأهم في حياته أمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان الأمير حينها وكان قصائده: "أنا أشهد إنك تستحق الرياسة وأنا أشهد إنك يا أبومتعب صتيمه" عندها أعجب الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقصيدة خلف بن هذال.

لم يكتفِ الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالإعجاب بقصيدة خلف بن هذال بل وقام بتوظيفه وتعيينه برتبة "عريف سائق" بمعينه الخاص بعد أن تبادل الحديث معه وشكره على قصيدته، وحينما سأله الملك عبدالله عن وظيفته أجابه خلف أنه غير موظف، فأمر بتعيينه.