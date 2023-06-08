الأوقاف توزع ألف زي أزهري جديد للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء توزيع الدفعة السابعة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (1000) إمام، وذلك بمحافظة الشرقية.

وأكدت الوزارة، على الآتية أسماؤهم التوجه لاستلام الزي الأزهري من المديرية في الموعد المحدد، وعلى مدير المديرية إرسال المندوب لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديرية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية على النحو التالي.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انه بالنيابة عن الأئمة والواعظات المتدربين في دورة التميز الدعوي بأكاديمية الأزهر في ضوء التعاون والتكامل والتنسيق بين الأزهر والأوقاف، يسرني أن أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب على الجهود المبذولة في دورة التميز الدعوي التي تم انعقادها في الفترة من : 30/ 4 / 2023م إلى : 18 / 5 / 2023م .



كما يسرني أن أهنئ الأئمة والواعظات المشاركين بإتمام الدورة ، وأوجههم لتسلم شهادات إتمام الدورة التى تولى اشرافها عدد كبير من علماء وزارة الأوقاف المتخصصين من الدكتور محمود الفخراني مساعـد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، وهم :

أولًا: الأئمة الحاصلين على الشهادات



1) محمود عبود محمد عبد الحليم أسوان

2) إسلام محمود سعيد الحمزاوي البحيرة

3) محمد عوض محمد علي منصور بور سعيد

4) محمد إبراهيم السيد محمد سليمان الدقهلية

5) إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد الدقهلية

6) أحمد أسامة محمد المتولي عمرو دمياط

7) رضا يحيى محمد الباشا أبو سعده دمياط

8 صبري متولي صبري متولي نوار الديوان العام

9) ناجي السيد عيد عودة الديوان العام

10) السيد عبدالفتاح السيد الشرقية

11) علي حسن علي محمد عمرية شمال سيناء

12) أحمد عصام الدين فرحات الموجي القاهرة

13) محمد سيد محمد إبراهيم قنا

14) محمد مصطفى محمد رضوان كفر الشيخ

15) محمد صفوت عبدالعال المنيا

ثانيا : الواعظات الحاصلين على الشهادات

1) نيفين أحمد عبدالله أحمد القاهرة

2) نفيسة أحمد أمين القاهرة

3) أم أحمد أمين بيومي الصغير القاهرة

4) منال إبراهيم شبيب عامر القاهرة

5) ماجدة محمد عبد القادر عبد الرحمن القاهرة

6) مي محمد حامد عباس القاهرة

7) مني أحمد عبد الحميد أحمد القاهرة

8 سيدة محمود موسي سليمان القاهرة

9) منال محمد جمال الدين توفيق الجيزة

10) نسرين محمد عبده شطا الجيزة

11) آمال محمود علي البيومي الجيزة

12) سهير محمد علي الفيل القاهرة

13) إيناس محمد عصمت جعفر الجيزة

14) صفا فكري زكي الجزار القليوبية

15) نسمة خالد عبد الله القليوبية

