إزالة 36 حالة تعدٍّ على الأراضي بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز والأجهزة التنفيذية والمختصة كافة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لأشكال التعدي كافة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أشكال التعدِّي عليها كافة وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

في هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم الخميس، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

أسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الزراعة على مساحة ١ فدان و١٣ سهمًا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، هذا إلى جانب إزالة ٥ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة بمساحة ٢٦٠٠ متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

تمَّ إزالة ١١ حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الأوقاف على مساحة ٢٤٠٢ متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

على الفور تم إزالة الحالات السابق ذكرها كافة وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.