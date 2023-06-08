تموين الإسماعيلية يطرح طن أرز بأسعار مخفضة للمواطنين

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وبالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، طن من الأرز المعبأ بمعرض السلع الغذائية بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

حيث تم توزيع الأرز على 500 شنطة، 125 منها تحتوي على عدد 2 كيس أرز وزن 1 كيلوجرام و2 كيس مكرونة، وتم بيعها مقابل 45 جنيهًا.

بجانب 125 شنطة تحتوي على عدد 2 كيس أرز معبأ وزن 1 كيلوجرام، و1 كيلوجرام مكرونة، وتم بيعها مقابل 45 جنيهًا.

وتم طرح 125 شنطة أخرى تحتوي على عدد 2 كيس أرز معبأ وزن 1 كيلوجرام وكيس عدس أصفر وزن 500 جرام، وتم بيعها مقابل 50 جنيهًا.

بالإضافة لطرح 125شنطة أخرى تحتوي على عدد 2 كيس أرز معبأ وزن 1كيلوجرام وكيس دقيق وزن 1 كيلوجرام بجانب كيس ملح، وتم بيعها مقابل 50 جنيهًا.

تم البيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة الأرز وبأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عنهم.