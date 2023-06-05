مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى صربيا في زيارة رسمية

توجَّه مساء اليوم الإثنين الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى جمهورية صربيا في زيارة رسمية تبدأ من 6 إلى 9 يونيو، بهدف مدِّ جسور التعاون والترابط الديني والإفتائي بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور شوقي علام برئيس الجمهورية الصربي ألكسندر فوتشيتش، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، حيث يلتقي بكلٍّ من السيد إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، والدكتور فلاديمير روجانوفيتش، مدير إدارة التعاون الدولي مع الكنائس والمجتمعات الدينية بمقر وزارة العدل الصربية، والسيد فلاديمير أورليتش، رئيس الجمعية الوطنية لصربيا بمقر البرلمان الصربي.

بالإضافة إلى لقاء مرتقب مع البطريرك بورفيريا بيتريتش، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لصربيا، واجتماع مع الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش، مُفتي بلجراد، والسيد حسين ميمتش، وزير السياحة والشباب الصربي، كما سيلقي فضيلته محاضرة في كلية القانون بجامعة بلجراد بعنوان "المسئولية الدينية والأخلاقية في عالم متغير".

من جانبه أكَّد الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية- أن هذه الزيارة الرسمية تأني في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للتواصل مع الشرق والغرب؛ من أجل بناء جسور السلام، وبحث القضايا الدينية والفكرية والثقافية، وتعزيز الصورة الذهنية للإسلام وتعزيز قوة مصر الدينية الناعمة بين الأمم والشعوب.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

جمهورية كازاخستان تقلِّد مفتي الجمهورية وسام "شفاعة"

كرَّمت دولة كازاخستان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بمنحه وسام "شفاعة"؛ تقديرًا لجهوده في نشر السلام العالمي.

جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أقامته كازاخستان بمناسبة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه. وقد حظي التكريم بحضور رفيع المستوى لرئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، والمفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، وسفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة، فضلًا عن عدد من الشخصيات المصرية البارزة، على رأسهم: فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومعالي وزير الأوقاف، ووزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

وتوجَّه مفتي الجمهورية -خلال كلمته- بالتحية والشكر والتقدير إلى الحكومة الكازاخية والشعب الكازاخي الكريم المعطاء على الجهود الطيبة المباركة في إعمار وتجديد هذا الصرح التاريخي العملاق الذي يجسد بصورة فعالة مدى عمق العلاقات المصرية الكازاخية ومدى أصالة ومتانة الروابط التاريخية والدينية التي تجمع بين البلدين، وما من شك أنَّ روابط الإسلام والصلات التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين والشعبين لَتعكس لنا ما يمثله هذا الصرح المبارك من أهمية ومكانة لدى الشعبين: المصري والكازاخي.