وزارة الشباب و“جوجل مصر” يبحثان الشراكة بينهما

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمسؤلين عن شركة جوجل مصر بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور هشام الناظر المدير الاقليمي لشركة جوجل مصر والمهندسة مها عفيفي مدير السياسات العامة والشؤون الحكومية بشركة جوجل مصر ، شريف بنداري نائب اول شركة محرم ، ومصطفي السحلي نائب رئيس شركه محرم.



ومن جانب وزارة الرياضة الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة ،ومحمد الشاذلي مدير عام الاعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة ايمان رجب استشاري وحدة تصدوا معنا، و مي عجلان مقرر عام وحدة تصدوا معنا .



وأوضح وزير الشباب فى اللقاء امتلاك وزارة الشباب والرياضة للعديد من المشروعات الشبابية والخدمية والتى تقدم العديد من المسابقات والفرص الوظيفية المتعددة للشباب بالاضافة الى الخدمات الهادفة الى تنمية مهارات الشباب ، وأضاف صبحي الى ضرورة تفعيل وتسهيل وصول الخدمات المقدمة من قبل الوزارة والتى تغطي كافة انحاء الجمهورية الى أكبر عدد من الشباب المصري وذلك من خلال البحث فى جوجل واليوتيوب .

“صبحي” : طفرة كبيرة في مجالات تأهيل وتدريب الشباب

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى الدور الذي تلعبه وزارة الشباب ،والتى تشهد طفرة كبيرة في مجالات تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل .

موضحا أن الشباب كان لهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائما في مقدمة الصفوف وتصدر احتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطني وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.

جوجل

وتعد شركة جوجل من اكبر واهم الشركات العالمية ومن اعلى الشركات ذات القيمة السوقية على مستوي العالم .

كما تم الاتفاق على عقد شراكة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة جوجل مصر لمدة عام قادم والتنسيق مع شركة جوجل مصر لعقد العديد من الدورات التدريبية للشباب.