أشرف صبحي: عمر عصر سفير وزارة الشباب والرياضة للرياضة المصرية

التقي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لتقديم التهنئة بتأهله التاريخي لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إقرأ أيضًا..



حضر اللقاء، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، و الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، و الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، و محمد الشاذلي مدير عام المكتب الإعلامي و المتحدث الرسمي، و محمد الصفتي مدير عام المكتب الفني.

وزير الرياضة: نجني ثمار دعم الدولة المصرية

أكد الدكتور أشرف صبحي، حرصه الشخصي علي لقاء نجم منتخبنا الوطني لتنس الطاولة عمر عصر، فور عودته من بطولة العالم بجنوب أفريقيا، مشيرًا إلي أن ثمار دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية و الدولية والأوليمبية والبارالمبية.



و نوه وزير الشباب والرياضة إلي أن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة تعمل دومًا علي إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه أبطالنا المصريين قبل أو أثناء أو بعد المشاركات المختلفة في مختلف المحافل الدولية و القارية، مصدرًا قرارًا باعتبار عمر عصر سفير الوزارة للرياضة المصرية.

صبحي وعصر

صبحي: مستمرة في دعم الأبطال

و أشار الوزير إلي أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في رعاية ودعم أبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات، بجانب برنامج الرعايات الخاصة بالأبطال، و ذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية و شركات القطاع الخاص، الأمر الذي هيأ المناخ أمام أبطالنا في العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا





وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يُطلقان أكبر ماراثون للدراجات الهوائية



على حانب آخر أطلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شارة بدء أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا باليوم العالمي للدراجات، الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة للقاعدة الشعبية، ومشاركة بيفقرات فنية للإدارة المركزية لتنمية الشباب.

انطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية توجهًا إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورًا ببعض معالم العاصمة، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك من مختلف المحافظات، ومشاركة بعض وفود منحة ناصر للقيادة الدولية.



أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية تنظيم ماراثون رياضي للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تواكب أحدث التطورات العالمية؛ للارتقاء بمنظومة العمل والجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي إهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.





