رغبة النساء الشديدة في تناول الطعام أثناء انقطاع الطمث.. دراسة توضح

انقطاع الطمث هو نقطة زمنية تمضي فيها 12 شهرًا متتاليًا بدون الدورة الشهرية يُطلق على الوقت الذي يسبق سن اليأس اسم فترة ما قبل انقطاع الطمث، يحدث هذا عندما تبدأ الكثير من النساء أو الأشخاص المعينين للإناث عند الولادة (AFAB) في الانتقال إلى سن اليأس، قد يلاحظن تغيرات في دوراتهن الشهرية أو تظهر عليهن أعراض مثل الهبات الساخنة، ويبدأ من سن الـ 50 عامًا.

انقطاع الطمث هو عملية بيولوجية طبيعية، لكن الأعراض الجسدية ، مثل الهبات الساخنة والأعراض العاطفية لانقطاع الطمث قد تعطل نومك وتقلل من طاقتك أو تؤثر على صحتك العاطفية، هناك العديد من العلاجات الفعالة المتاحة ، من تعديلات نمط الحياة إلى العلاج الهرموني.

وجدت دراسة أجريت عام 2014 بواسطة المعهد الكندي للبحوث الصحية أن الانتقال إلى سن اليأس يمكن أن يؤدي إلى زيادة الجوع، كما لاحظت النساء المشمولات في الدراسة زيادة الرغبة النفسية لديهن في تناول المزيد من الطعام، حيث يحتوي الدماغ على مستقبلات للهرمونات الرئيسية التي تتحكم في الدورة الشهرية "الإستروجين والبروجسترون"، والتي تساعد على تهدئة الشهية، مما يجعلك تشعر بالشبع والرضا بعد تناول الطعام.

ولكن أثناء انقطاع الطمث ينخفض هرمون الاستروجين مما يؤدي إلى زيادة الشهية، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يؤثر أيضًا على توازن اللبتين والسيروتونين في دماغك، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الشهية، وذلك كما أكد الدكتور أمريتا رزان كول، استشاري أول أمراض النساء والتوليد، المستشفى الآسيوي.

أعراض انقطاع الطمث:

الهبات الساخنة ، والمعروفة أيضًا باسم الأعراض الحركية الوعائية (شعور مفاجئ بالدفء ينتشر في جسمك).

تعرق ليلي

جفاف المهبل.

الإلحاح البولي

صعوبة النوم (الأرق).

التغيرات العاطفية (التهيج ، تقلب المزاج أو الاكتئاب الخفيف).

جفاف الجلد ، جفاف العين أو جفاف الفم.

حنان الثدي.

تفاقم متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

فترات أو فترات غير منتظمة تكون أثقل أو أخف من المعتاد.