كارول سماحة تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها (فيديو)

نشرت الفنانة كارول سماحة فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء تعرضها لموقف محرج عند توجهها لحفلها الأخير في أربيل العراقية الثلاثاء الماضي كادت أن تسقط على الأرض.

كارول سماحة

كارول سماحة تتعثر في المشي قبل طلوعها المسرح

وظهرت كارول سماحة في الفيديو أثناء خروجها من غرفتها بكامل أناقتها، وأثناء سيرها تعثرت بسبب الحذاء العالي وكادت أن تسقط لكنها استقبلت الأمر بالضحك.

كارول سماحة تخطف الأنظار بالـ بيبي بلو

وبدت كارول سماحة بفستان باللون البيبي بلو ذا أكمام طويلة مصنوعة من الدانتيل مع التُل الشفاف، وضيق ناحية الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، كما أضافت لمسه مثيرة بكشف أحد ساقيها.

وانتعلت كارول ذا كعب عالٍ باللون النحاسي، وتزينت بمجوهرات رقيقة وبسيطة، ضمت حلق متوسط الحجم ومرصع بالألماس، بالإضافة إلى العديد من الخواتم في اليدين.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت كارول سماحة تصفيفة شعر بسيطة، فثبتت قصتها على الجانبين، وتركت خصلاتها تتدلى من الخلف بصيحة الويفي الناعمة.

كارول سماحة

كارول سماحة تتألق بمكياج ترابي

ووضعت كارول سماحة مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البني في نهاية العين ومدمجه مع النود، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح والمائل للبرتقالي، مما أعطى لمسه رقيقة وناعمة للوك.

كارول سماحة

كارول سماحة تفتخر بألبومها الجديد "الذهبي"

وكانت قد كشفت الفنانة كارول سماحة، تفاصيل ألبومها الجديد "الذهبي" والذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية" مشيرة إلى أن هذا العمل من أهم الأعمال الغنائية في مشوارها الفني.

وعلقت كارول سماحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، قائلة:"كنت خائفة قبل إطلاق هذا الألبوم الغنائي، لأن الالبوم غير تجاري، فهو البوم وطني وثقافي".

وأضافت كارول سماحة، أن هذا العمل لي الفخر بأني قدمته وأضعه في مكتبتي، متابعة أن كلمات العمل الغنائي للشاعر الكبير سيد درويش.

كارول سماحة تتزوج من رجل غير ديانتها

ويذكر أن الفنانة كارول سماحة قد كشفت خلال استضافتها فى برنامج بالحبر السري مع أسما إبراهيم عن تفاصيل زواجها مدنياً، وقالت خلال استضافتها فى البرنامج: أنها تزوجت مدنياً بسبب اختلاف الديانة بينها وبين زوجها، حيث انها مسيحية بينما هو يعتنق الإسلام .