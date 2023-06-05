كارول سماحة تخطف الأنظار بساري هندي مزخرف (صور)

خضعت الفنانة كارول سماحة لأحدث جلسات التصوير أثناء قضاء عطلتها في إيطاليا، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

كارول سماحة

كارول سماحة تخطف الأنظار بالساري الهندي

ظهرت الفنانة كارول سماحة بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية ساري هندي باللون "الأزرق"، ونسقت معه توب ذهبي، مصمم من قماش بنقاشات مختلفة، أكملت اللوك بنظارة شمسية، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

كارول سماحة

كارول سماحة تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت كارول سماحة تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

كارول سماحة

آخر أعمال الفنانة كارول سماحة

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة أغنية "إجازة"، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان، كما إنها تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "يا نسخة مني"، فى الفترة القليلة القادمة، والتى قد انتهت من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كارول سماحة

من هي كارول سماحة

كارول سماحة هي مغنية وممثلة لبنانية، من مواليد "25 يوليو 1972" حاصلة على الجنسية المصرية، كما إنها غنت عدة كليبات ناجحة وتعاونت في عدة مسرحيات غنائية أنتجها منصور الرحباني منها آخر أيام سقراط في 1998 وأبو الطيب المتنبي في 2001 وملوك الطوائف في 2003 وزنوبيا في 2007، تمكنت من الحصول على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999، ثم بدأت طريق حياتها العملية كممثلة في المسرح، كان تعرفها على منصور رحباني نقطة تحول حيث أنه غير أجواء حياتها، واتجهت من الدراما إلى المسرح الغنائي كان أول ألبوم لها باسم "حلم" عام 2003 وحصلت على لقب أفضل مغنية لعام 2004 من آراب ميوزيك اورد بدبي، كما فازت بجائزة الميروكس لعام 2010 لأفضل ألبوم عن ألبوم حدودي السما حيث نفت "ألينور لاستنيم" كل ما يتعلق بالأخيرة من ألحان الألبوم وعن مساندة عالم الغناء العربي، أعلنت عن حصولها على الجنسية المصرية في مطلع عام 2019، كما إنها تزوجت مدنيًا في أكتوبر 2013 في ليماسول بقبرص رئيس مجلس إدارة قنوات "النهار" وصاحب جريدة اليوم السابع وليد مصطفى، وأنجبت ابنة اسمها تالا.