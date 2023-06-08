الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

كلاسيكيات مصرية في السعودية بصوت مي فاروق وإيمان عبدالغني غدًا

مي فاروق وإيمان عبدالغني
مي فاروق وإيمان عبدالغني

تجتمع الفنانة مي فاروق والفنانة إيمان عبدالغني، في ليلة غنائية موسيقية تحمل طابعًا طربيًا خالصًا في السعودية، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة في عدد من أنحاء المملكة.

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موعد حفل مي فاروق وإيمان عبد الغني

ومن المقرر أن يقام الحفل في جدة الذي حمل عنوان “ليالي الفنون الخالدة” ضمن فعاليات جدة التي بدأت مطلع مايو الماضي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

مي فاروق وإيمان عبد الغني

 

فعاليات جدة 2023:

 أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

 

 برنامج فعاليات جدة 2023:

 يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي. 

 

 تندرج فعاليات جدة تحت يوميات تقويم وموسم الرياض الترفيهية بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية على مدار 90 يومًا.

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