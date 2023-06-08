مياه القناة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات والعواصف الترابية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن استعداداتها لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتوقع حدوث عواصف وأتربة وتقلبات فى الجو واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة التقلبات الجوية لمجابهة اى مشاكل قد تطرأ على الشبكات والمحطات، مؤكداً على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها ، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب ، والانتظام بالخطة الدورية لغسيل شبكات المياه بشكل دوري لضمان جودة المياه ، والتأكيد على توافر المولدات الكهربية وجاهزيتها لتشغيل المحطات حال انقطاع التيار الكهربائى عن محطات مياه الشرب والصرف الصحى .



وأضاف أنه تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية بقطاعات ومناطق الشركة بالكامل ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وادارة الازمات والطوارىء خلال موجة التقلبات الجوية، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بانقطاعات المياه أو جودتها ، مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اى مشاكل طارئة على مستوى محافظات القناة ، موضحا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) على مستوى محافظات القناة ، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.