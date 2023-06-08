لاعب السيتي يكشف صعوبات إنتر ميلان قبل موقعة نهائي دوري الأبطال

تحدث الألماني الدولي إلكاي جندوجان، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهة فريقه الصعبة أمام إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول بعد غدِ السبت.

ووصف جندوجان إنتر بأنه "فريق هجومي" نجح في الفوز باللقب القاري ثلاث مرات من قبل.

ويتوقع قائد مانشستر سيتي بأن يسيطر فريقه على مجريات اللعب، لكنه حذر من خطورة الهجمات المرتدة لإنتر ميلان.

وقال الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جندوجان: إنتر ميلان لم يصل إلى النهائي من أجل الخروج خالي الوفاض، لديهم صفات رائعة رغم أنها لم تكن كافية للفوز بلقب الدوري هذا العام.

لكنهم فازوا بكأس إيطاليا، إنه فريق يعرف كيف يفوز بالألقاب إنهم عدوانيون للغاية في طريقة لعبهم ربما يكونون أكثر تركيزا على الجانب الدفاعي لكن لديهم أيضا صفات مذهلة للمضي قدما إنه فريق مستقر للغاية.

وقال: عادة لا يستقبلون كثيرا من الأهداف، ولذلك لن يكون الأمر سهلا، ندرك أنهم على الأرجح سيكونون سعداء للسماح لنا بالحصول على الكرة، وسيكون الأمر متروكا لنا لتحقيق أقصى استفادة من ذلك، ونحتاج إلى الحذر من الهجمات المرتدة، علينا أن نكون يقظين على نطاق واسع، خاصة في المباراة النهائية، يمكن أن يحدث أي شيء لذلك علينا أن نكون في قمة التركيز.