موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين السيتي وإنتر ميلان

يترقب جمهور الكرة العالمية موقعة من العيار الثقيل والتي تجمع إنتر ميلان بنظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2022/2023.

ويتوقع عدد من مشجعي المان سيتي وإنتر ميلان أن تشهد المباراة ندية وحماس كبير، خاصة وأن الفريقان يلديهم دوافع كبيرة لحصد اللقب، بعد المشوار الكبير للثنائي في البطولة.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر

تنطلق مواجهة إنتر ميلان ومانشستر سيتي في العاشرة من مساء العاشر من الشهر الجاري على ملعب "أتاتورك" الأولمبي بتركيا، في المباراة التي يتم التجهيز لها منذ أسابيع ماضية.

القنوات الناقلة

تُنقل موقعة النيراتزوري أمام المان سيتي على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على الحقوق الحصرية لبث البطولة في الشرق الأوسط.

قائد مانشستر سيتي يتحدث عن نهائي الأبطال

تحدث إلكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي في تصريحات لموقع "يويفا" الرسمي عن النهائي المنتظر بين السيتي وإنتر ميلان، حيث قال: "تركيا هي وطن والدي، لذلك لعب النهائي هناك يجعلني فخورًا للغاية".

وتابع جوندوجان: "نمتلك مميزات لا تصدق داخل السيتي، مانشستر يوجد لديه نجوم غير عاديين، كما لدينا مدرب مميز ورائع".

وأضاف:"بيب يستمر في تطويرنا باستمرار من حيث التكتيك، مما يجعلنا دائمًا، ويمتلك جميع الحلول لمشاكلنا".

وأكمل جوندوجان تصريحاته: "في اعتقادي أن الوقت الحالي ليس هناك رغبة غير الفوز بالبطولة، لالذلك لا يوجد أكثر من الفوز بدوري الأبطال هذا".

وأستمر الدولي الألماني: "الفريق الإيطالي لم يصل إلى المباراة النهائية من خلال الصدفة، فإنتر يمتلك صفات كبيرة ورائعة، فلو لم يكن كافي للفوز بالبطولة هذا العام، لكنهم فازوا للتو بكأس إيطاليا".

وشدد جوندوجان على أن إنتر يعرف الفوز بالألقاب، فيتمتعون بالعدوانية في طريقة لعبهم، ويركزون على الدفاع ومن ثم اللعب على الهجمات المرتدة في الحالة الهجومية.

وأضاف: "إنتر فريق مستقر للغاية، فعادةً لا يستقبلون الأداف في شباكهم، فلن يكون الأمر سهلًا".

وأتم جوندوجان تصريحاته: "مانشستر سيتي يحتاج للاهتمام بالهجمة المرتدة السريعة، فيجب أن تكون لدينا يقظة كبيرة، خاصة وأن هذا نهائي كبير".