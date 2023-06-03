مراسم تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

توج مانشستر سيتي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد انتصاره على جاره اليونايتد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في نهائي البطولة.

أحرز ألكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي هدف التقدم للفريق السماوي في الثانية 13، بعد تسديدة مميزة في شباك دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 33 سجل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد هدف التعادل عبر ركلة جزاء، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الشياطين الحُمر بعد لمس جاك جريليتش للكرة بيده لتؤكد تقنية الفيديو "فار" وجود لمسة يد ووجود ركلة جزاء.

ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين مانشستر يونايتد والسيتي بهدف لكلاهما.



وفي الشوط الثاني تقدم مانشستر يونايتد مجددا بعد تسديدة من جوندوجان في شباك الشياطين الحمر في الدقيقة 51.

وتعتبر تلك البطولة الثانية للسيتي هذا الموسم، بعد تتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بعد منافسة شرسة مع آرسنال.



مانشستر سيتي يعادل رقم أستون فيلا



وتوج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه ليعادل رقم أستون فيلا الذي توج به بنفس عدد المرات.

ويترقب مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة، مباراة إنترميلان في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وكان فريق مانشستر سيتي صعد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة رقم 12 في تاريخه، وتعتبر هي البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم حيث انطلقت للمرة الأولى عام 1871.

ويمتلك مانشستر يونايتد تاريخيًا كبيرًا في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما وصل للمباراة النهائية 20 مرة كما يعتبر ثاني أكثر فريق في إنجلترا تتويجًا باللقب بواقع 12 لقبًا بعد أرسنال صاحب الـ 14 لقبًا.











