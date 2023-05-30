الهلال السعودي يتحرك لضم دجيكو من إنتر ميلان

بدأ نادي الهلال السعودي التحرك في مفاوضات مع المهاجم البوسني إيدين دجيكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت مجلة “فووت ميركاتو” الفرنسية، أن البوسني إيدين دجيكو، ضمن أهداف نادي الهلال السعودي، في الصيف المقبل، لتدعيم الخط الهجومي، بخلاف أسماء أخرى مثل ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

وقدمت إدارة نادي الهلال السعودي عرضا إلى إيدين دجيكو، لمدة عامين من أجل الانتقال لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويستغل الهلال السعودي انتهاء عقد دجيكو مع إنتر ميلان الإيطالي في شهر يونيو المقبل، ما يمنح الهلال سهولة في عملية التفاوض.

الهلال والرائد

استأنف الهلال السعودي تدريباته الجماعية أمس بعد حصولهم على راحة سلبية أول أمس لمدة 24 ساعة من أجل الاستعداد لمواجهة الرائد غدا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، بينما الرائد تاسعا برصيد 34 نقطة.

حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

6 أندية عالمية

دخلت ستة أندية عالمية في مفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك للحصول عليه قبل الانتقال والتوقيع لنادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، ولن يجدد اللاعب عقده مع البيانكونيري، وذلك بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق الإيطالي.