الغردقة تواصل حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الاغذية

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة اللواء أشرف البيه، حملاتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات، حيث قامت بالتفتيش على عدد 7 محلات في نطاق حي شمال الغردقة عبارة عن مطاعم وكافيه وسوبر ماركت وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية و مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى .

وأسفرت الحملة على عمل عدد 6 محاضر نظافة عامة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و 6محاضر لعدم وجود شهادة صحية و3 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

وقامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح اشغال التوجه لحي شمال الغردقة لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات نفذت الحملة التفتيشية بكلا من عضو من الصحة والطب البيطري و التموين تراخيص محلات شمال و الأمن الصناعي تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى إلتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.

الحملة

الحملة

الحملة

الحملة