تعرف على فرص الصعود لفرسان المقدمة في بحري

أصبح الصراع على الصعود للدوري الممتاز في المجموعة الثالثة بحري بدوري القسم الثاني مشتعلا بين ثلاثة أندية بالقمة، وهم بلدية المحلة وطنطا ودكرنس.

ويواصل بلدية المحلة تصدره للقمة بوصوله للنقطة 55 بعد الفوز الأخير على فريق الهلال المطروحي بهدفين دون رد في الجولة 29 كما يواصل طنطا ملاحقة للبلدية حيث المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفوزه علي الحمام بهدفين لهدف فر نفس الجولة ودكرنس الذي يأتي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

في هذا التقرير نستعرض ماذا يحتاج الفرق الثلاثة في الجولة الأخيرة لحصد بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

فريق بلدية المحلة ..

يحتاج بداية المحلة للفوز على دكرنس في الجولة 30 الأخيرة للصعود مباشرة

وفي حالة تعادله مع دكرنس ينتظر تعامل أو هزيمة فريق طنطا امام المنصورة.

فريق طنطا..

يحتاج طنطا للفوز على المنصورة وينتظر تعادل البلدية مع دكرنس.

فريق دكرنس..

يحتاج دكرنس لتحقيق الفوز على بلدية المحلة وهزيمة طنطا امام المنصورة.

المواجهات المباشرة..

تعادل طنطا مع البلدية سلبياً في المباراتين.

فوز طنطا على دكرنس بثلاثية نظيفة وفي المباراة الاولى وفوز دكرنس على طنطا بهدفين نظيفين في المباراة الثانية.

تعادل فريق دكرنس مع فريق البلدية بهدف لمثله في المباراة الأولى.

يُذكر أن إدارة نادي بلدية المحلة حرصت على صرف مكافأة الفوز للاعبين المتعلق بمباراة الفريق الأخيرة أمام فريق المجد بهدف دون رد ووصول الفريق للنقطة 55.

وجاء قرار إدارة البلدية بصرف المكافآت لتحفيز اللاعبين ورفع الروح المعنوية قبل مواجهة فريق الهلال بمطروح اليوم ضمن الجولة 29 حيث يحتاج البلدية لحصد النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو حسم التأهل للدوري الممتاز.

ويعول الجهاز الفني على لاعبيه لتخطي الهلال ويضع أحمد عبدالرؤوف ثقته في نجوم الفريق خاصة وحيد محسن هداف الفريق بعشرة أهداف واسلام سمير وأحمد حسن صانع الألعاب وإسلام مرزوق ومحمد عبدالرازق وأحمد حسين حارس المرمي.

وتربع بلدية المحلة على قمة المجموعة الثالثة وكان نادي طنطا لد تغلب على أبوقير للأسمدة بثلاثية دون رد في الجولة 28 بالدوري وفاز نبروه على المصرى بالسلوم بأربعة أهداف دون رد وفاز دكرنس على الحمام بهدفين وفاز كفرالشيخ على بايونيرز بهدف وفاز المنصورة على الهلال بهدف وتعادل سبورتنج مع الأولمبيى سلبيا وفاز بروكسي على جمهورية شبين بهدفين دون رد وفاز بترول اسيوط على الفيوم بهدف 52 متربعا على قمة المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.