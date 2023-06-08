الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع  بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 8 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.136.5 تريليون  جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 17521 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3652 نقطة.

تعاملات المؤسسات المصرية للشراء

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 72 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2.3 مليار جنيه.

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