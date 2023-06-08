البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 8 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.136.5 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 17521 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3652 نقطة.

تعاملات المؤسسات المصرية للشراء

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 72 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2.3 مليار جنيه.