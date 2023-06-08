رسائل السيسي خلال مشاركته في أعمال القمة الـ 22 لتجمع الكوميسا

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع " الكوميسا"، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دولة زامبيا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم وعمق التحديات التي تواجه بلادنا لاستدامة السلم والأمن، وهو ما بات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية فى الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التى تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقرى، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا.

وتستعرض "بوابة الوفد" خلال السطور التالية أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا":

رسائل السيسي في قمة الكوميسا:

- شرف كبير لمصر أن تتولى قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة.

- مصر وضعت أمام عينيها عدة أهداف خلال رئاستها للكوميسا، تركزت على تعزيز مقدرات السلم والأمن والتكامل الاقتصادي بالقارة.

- لا يزال أمامنا الكثير من العمل الإقليمي لمواجهة التحديات التي تواجهنا.

- ركزت مصر على تعزيز وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بين التكتلات الاقتصادية في القارة.

- الصادرات البينية بين دول الكوميسا بلغت أعلى مستوياتها خلال رئاسة مصر للقمة.

- حجم التبادل التجاري بين مصر والكوميسا بلغ 4.3 مليار دولار خلال رئاستنا أعمال القمة.

- قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي والتي تهدف لتعميق الإنتاج الصناعي وفقا للميزة التنافسية للدول.

- مصر دعت لحشد الموارد المالية اللازمة لتعزيز مشروعات البنية التحتية بين دول تجمع الكوميسا.

- مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا يعتبر مشروعًا رائدًا للتعاون بين دول القارة في مجال التنمية.

- مشروع سد جوليوس نيريري يتم بأيدي وشركات مصرية وهو ما يؤكد تطلع مصر لنقل خبراتها إلى الدول الإفريقية الشقيقة.

- تم تسليط الضوء على القطاع الطبي والصحي بعد جائحة كورونا ومصر قدمت مقترحًا لإنشاء لجنة الصحة بالكوميسا.

- مصر قدمت 30 مليون جرعة من اللقاحات للدول الإفريقية الشقيقة في إطار مجابهة جائحة كورونا.

- نواجه تحديات تتطلب التعاون لفرض السلم والأمن والحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها الضامن لأمن واستقرار الشعوب.

- الأمن والاستقرار أمر في غاية الأهمية لدولنا.

- جهود مصر تستهدف دوما التهدئة والحوار والتعامل بصبر مع كافة المشكلات والدفع باتجاه البناء بديلا عن الصراعات.

- أؤكد أن مصر لن تألو جهدا في تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية لتقديم كافة الدعم للدول الإفريقية.

- أعلن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال الفترة 2024 - 2026.

- نعمل مع الأشقاء الأفارقة على تنفيذ أهداف اجندة التنمية 2063.

- أعلن انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا وتسليم مسؤولية رئاسة التجمع لرئيس زامبيا.