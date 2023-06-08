أسعار النفط تعاود الارتفاع وبرنت يسجل 76.94 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 8 يوينو، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 76.94 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.58 دولار.

وأكد العراق التزامه بالتخفيض الطوعي لمستوى إنتاج النفط، الذي أقر من قبل "أوبك+" (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) في شهر أبريل الماضي، وتمديده إلى نهاية عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة النفط أن "جمهورية العراق ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، كإجراء احترازي، وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية".

وأضافت أن "هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ"أوبك+" في 4 يونيو 2023".

أدنوك للإمداد تفوز بعقد "جزيرة اصطناعية" بـ975 مليون دولار

حصلت شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية على عقد بقيمة 3.6 مليار درهم (975 مليون دولار) لتنفيذ أعمال بناء جزيرة اصطناعية في حقل "زاكوم السفلي" من شركة أدنوك البحرية.

وهذا هو أول عقد تحصل عليه أدنوك للإمداد والخدمات بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أول يونيو الجاري بعد اكتتاب شهد طلبا قويا، مما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم هذا العام حتى الآن.

ستقوم أدنوك للإمداد والخدمات، وفقا للعقد، بتنفيذ عمليات التجريف واستصلاح الأراضي وبناء المنشآت البحرية لجزيرة (G) الاصطناعية، في حقل زاكوم السفلي البحري، بحسب بيان الشركة الصادر الخميس.

ستوجه أدنوك للإمداد والخدمات 75 بالمئة على الأقل من قيمة العقج إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وذكر البيان أن بناء الجزيرة الاصطناعيه الجديدة يأتي ضمن خطة التطوير طويلة الأجل لحقل زاكوم السفلي، ويساهم في دعم جهود "أدنوك" لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وطبقت "أدنوك البحرية" مفهوم الجزيرة الاصطناعية على مدار الأعوام الماضية، واستطاعت من خلاله تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف ومزايا بيئية، وذلك مقارنة بالأساليب التقليدية التي تتطلب المزيد من التركيبات والبنية التحتية البحرية.

وتعمل أدنوك للإمداد والخدمات على استراتيجية للتوسع والنمو في مجالات وقطاعات جديدة وتقديم خدمات لوجستية متكاملة بحسب البيان.

وتمتلك الشركة أسطولا يتكون من 245 قطعة بحرية، وتشغل وتستأجر ما يقرب من 540 سفينة سنويا، إلى جانب قاعدة لوجستيه تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع في أبوظبي.