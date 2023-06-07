تراجع أسعار النفط مع عودة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي

شهدت أسعار النفط العالمية هبوطاً خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 7 يونيو، وسط تفاقم المخاوف من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي الذي بدد الزيادة المكتسبة بعد تعهد السعودية، أكبر مصدري الخام، في وقت سابق هذا الأسبوع بزيادة تخفيضات الإنتاج.

أسعار النفط

وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 40 سنتا أو بنسبة هبوط بلغت نسبتها نحو 0.5% ليصل إلى مستوى سعر 75.89 دولار.

وتراجعت ايضاً أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 35 سنتا أو بنسبة هبوط تعادل نسبتها 0.5% ليصل إلى مستوى سعر 71.39 دولار للبرميل.

وقفز أسعار النفط لكل من الخامان القياسيان خام برنت خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من دولار يوم الاثنين مدعومين بقرار السعودية يوم الأحد خفض الإنتاج من النفط الخام بمليون برميل يوميا ليصل إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا اعتبارا من يوليو.

بيانات لمعهد البترول الأميركي

مخزونات النفط

ونقلت مصادر في السوق أمس الثلاثاء عن بيانات لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأمركية ارتفعت بما يصل الى نحو 2.4 مليون برميل، وزادت ايضاً مخزونات نواتج التقطير بما يصل الى نحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو.

وأثارت الزيادة غير المتوقعة للمخزونات في الولايات المتحدة الأمركية مخاوف بشأن استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم في وقت ينمو فيه الطلب على السفر خلال عطلة نهاية أسبوع تتضمن عطلة رسمية هناك، بحسب الاسواق العربية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأميركي هذا العام سيرتفع بشكل أسرع وإن زيادة الطلب ستهدأ مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأظهرت بيانات رسمية صينية اليوم الأربعاء أن صادرات الصين انكمشت بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في مايو وأن الواردات تراجعت وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، حيث واجه المصنعون صعوبات في جذب طلب من الخارج وظل الاستهلاك المحلي بطيئا.

ومع ذلك توقع بعض المحللين أن الخفض الطوعي من جانب السعودية، وهو الأكبر في المملكة منذ سنوات، سيضع حدا لانخفاض أسعار النفط.