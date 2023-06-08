رحلتين داخليتين و 12 رحلة طيران دولية تصل مطارمرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار اليوم الخميس رحلتين داخليتين و 12 رحلة طيران دولية تضم رحلة من ألمانيا و4 رحلات من التشيك ورحلة من بولندا ورحلتين من سويسرا و3 رحلات من إيطاليا ورحلة من هولندا .

ويأتى ذلك ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوربية من ألمانيا و بولندا والتشيك وإيطاليا و النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا بدءا من يوم السبت الماضى وحتى غدا الجمعة يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين وتسهيل اجراءات الوصول للوافدين بدءا من وصولهم الى المطار وحتى نقلهم الى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 متراً فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى و سياحة الغوص فى اجمل مواقع الغوص

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى :-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضا للاحتفال بمولده الذى يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة و يستمر حتى يوم وقفة عرقات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة