عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية في باحاته

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية لإحياء الفجر العظيم غدا الجمعة في ساحات الحرم القدسي الشريف.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وعززت شرطة الاحتلال من تواجدها ونشرت وحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، في ظل تضييق الإجراءات بحق المقدسيين والمصلين الوافدين للمسجد الأقصى.

وكثفت المؤسسات والهيئات المقدسية من دعواتها للرباط وشد الرحال للقدس وللمسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم، غدا الجمعة، في ظل دعوات الجماعات الصهيونية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، علاوة على مواجهة مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني التي يتعرض لها الأقصى.

اعتداءات مستمرة بحق المسجد الأقصى

وحذرت الفصائل الفلسطينية في وقت سابق من استمرار عمليات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال توفيرها كافة أشكال الدعم للجماعات الصهيونية لتنفيذ اعتداءاتهم ومخططاتهم في المسجد الأقصى ومدينة القدس بهدف التهويد وتغيير الطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة، علاوة على المشاريع الاستيطانية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك، بشكل شبه يومي، لاقتحامات من المستوطنين في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني له.

وفي وقت سابق من اليوم، واصل الاحتلال الإسرائيلى تصعيده فى الضفة المحتلة، ما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين خلال مواجهات بأريحا، إلى ذلك اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن خطة «إى ون» الاستيطانية الهادفة لفصل القدس عن محيطها الفلسطينى تفجيرا للأوضاع، فيما طالبت نائبة الرئيس الأمريكى إسرائيل بـ«قضاء مستقل».

واندلعت مواجهات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى، عقب اقتحام الأخيرة لمخيم عقبة جبر جنوب أريحا؛ ما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحى.

فى السياق نفسه، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة دير شرف غربى نابلس، وداهمت مسجد أبوبكر الصديق، واستدعت إمام المسجد، وفتشت عددا من المخازن القريبة منه، ومنعت الفلسطينيين الاقتراب من المكان.

وشن الاحتلال الإسرائيلى حملة اقتحامات ومداهمات تركزت فى رام الله، واعتقلت 13 فلسطينيا بينهم طالبة جامعية.



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